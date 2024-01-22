“الحوثي” تعلن استهداف سفينة عسكرية أمريكية في خليج عدن- (فيديو)

اليمن: أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثي) استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن “بصواريخ بحرية مناسبة”.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة اليمنية يحيى سريع، الاثنين.

وقال سريع: “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، نفذت القوات البحرية (للجماعة) عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن أمريكية نوع أوشن جاز (OCEAN JAZZ) في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة”.

وأضاف أن “الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية (على اليمن) قادم لا محالة، وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن.. بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: {إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل الـمؤمنون} صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على… pic.twitter.com/xCbP4p5NMR — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 22, 2024

(الأناضول)