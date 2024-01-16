الحوثيون يتبنون هجوما على سفينة يونانية متجهة إلى إسرائيل- (فيديو)

عدن- “القدس العربي”: تبنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، اليوم الثلاثاء، هجوما على سفينة في البحر الأحمر شمال غربي الصليف في اليمن، قالت إنها كانت متجهة إلى موانئ اسرائيل.

وقال الناطق العسكري باسم القوات التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع: “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرضُ للعدوان والحصار في قطاعِ غزة نفذت القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنية (التابعة للجماعة) عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ “زوغرافيا” كانتْ متجهةً إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلة، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة”.

وأشار إلى أن “عملية الاستهداف جاءت بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائل التحذيرية النارية”.

وأكد الاستمرار “في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة”.

كما أكد أن “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمن حق الدفاعِ المشروع عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطيني المظلوم”.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة كانت متجه إلى موانئ العدو بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: {إن ٱلله یحب ٱلذین یقـٰتلون فی سبیله صفࣰا كأنهم بنۡیـٰنࣱ مرۡصوصࣱ} صدق الله العظيم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار في قطاع غزة

نفذت… pic.twitter.com/PKKzo0jKaq — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 16, 2024

ويعد هذا الهجوم الخامس عشر الذي تتبناه الجماعة من أصل 33 عملية منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال مصدران بوزارة الشحن اليونانية لوكالة رويترز إن ناقلة البضائع السائبة المملوكة للدولة اليونانية إم.تي زوغرافيا، التي تحمل على متنها طاقما من 24 فردا، أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن. وذكر أحد المصدرين أن السفينة كانت خالية من البضائع وهي تبحر من فيتنام إلى إسرائيل.

وأضاف المصدر “لم تقع إصابات، فقط أضرار مادية”.

وكانت مصادر رقابة ملاحية ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن ناقلة بضائع فارغة ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ بينما كانت متجهة عبر البحر الأحمر شمالا على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الصليف اليمني.

وذكرت هيئة العمليات التجارية البريطانية أنها تلقت تقريرًا، اليوم الثلاثاء، بحادث على بعد 100 ميل بحري شمال غرب ميناء الصليف. بينما أفادت شركة الأمن البحري البريطانية “أمبري” أن صاروخا أصاب سفينة شحن ترفع علم مالطا أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر.

وقالت “أمبري” في مذكرة استشارية، الثلاثاء، إن ناقلة بضائع مملوكة لليونان ترفع علم مالطا تم استهدافها وضربها بصاروخ أثناء عبورها شمالًا في البحر الأحمر على بعد 76 ميلًا بحريًا شمال غرب مدينة الصليف الساحلية في اليمن.

وقالت القوات الامريكية إنها أسقطت، الأحد، صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه مدمرة أمريكية، فيما أصيبت سفينة مملوكة لواشنطن، الإثنين، بصاروخ آخر للحوثيين في خليج عدن.

وتأتي هذه الحوادث في أعقاب سلسلة من الغارات شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يومي الجمعة والسبت على عشرات المواقع في اليمن في مناطق سيطرة الحوثيين، في محاولة لمنع هجماتهم في البحرين العربي والأحمر.

ويستهدف الحوثيون ما يقولون إنها سفناً مرتبطة بإسرائيل في سياق تضامنهم مع فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، لكنهم أعلنوا أمس الإثنين أنه بعد الضربات الأمريكية والبريطانية صارت المصالح الأمريكية والبريطانية “أهدافا مشروعة” بما فيها سفن البلدين.