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“الحوثي” تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي- (فيديو)

منذ 3 ساعات

القصف الحوثي لمطار بن غوريون. أرشيف

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اليمن: أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، الأحد، أنها استهدفت بـ “نجاح” مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.

وقال سريع: “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين)، عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا (تل أبيب) المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيّ فرط صوتيّ نوع فلسطين2”.

وأضاف أن “العملية حققت هدفها بنجاح، وتسبّبت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار”.

(الأناضول)

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  1. يقول سعدان:
    يوليو 6, 2025 الساعة 8:49 ص

    أ لا يمكن أن تتنعم الشرق الأوسط بقليل من الهدوء و الطمأنينة أو أن فيها بدأت الحياة ومنها ستنتهي ؟!

    رد
  2. يقول مليك:
    يوليو 6, 2025 الساعة 9:11 ص

    نعم الرجال الحوثيون.. حفظكم الله و نصركم

    رد
  3. يقول محمد:
    يوليو 6, 2025 الساعة 9:27 ص

    اليمن وما أدراك ما اليمن .الحوثي ولا عربان الخليج

    رد

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