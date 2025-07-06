“الحوثي” تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي- (فيديو)

اليمن: أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، الأحد، أنها استهدفت بـ “نجاح” مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.

وقال سريع: “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين)، عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا (تل أبيب) المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيّ فرط صوتيّ نوع فلسطين2”.

وأضاف أن “العملية حققت هدفها بنجاح، وتسبّبت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2. pic.twitter.com/55YAQmnJir — العميد يحيى سريع (@army21yemen) July 6, 2025

(الأناضول)