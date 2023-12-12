الحوثيون يعلنون رفع الجاهزية تحسبا لاحتمالات مواجهة إسرائيل

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، رفع الجاهزية لمواجهة كل الاحتمالات ضد إسرائيل، وذلك بعد تلويح الأخيرة باستخدام القوة ضد الجماعة.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، القائد الأعلى لـ”الحوثي” مهدي المشاط، إلى أفراد قواته، وفق وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

وقال المشاط في رسالته إن “دفاعنا عن فلسطين وعن القدس ومساندة غزة، هو دفاع عن اليمن وعن الأمة والبشرية جمعاء، وعلينا أن نحمد الله على هذا الموقف المتقدم في الانتصار للمستضعفين من عباده”.

وأضاف: “أمام هذه التحديات الكبيرة والأخطار المحدقة، وأمام التصعيد للعدو الإسرائيلي الخطير والمعلن، يجب علينا وعليكم بذل أقصى الجهود لضرب الأعداء، ورفع مستوى الجهوزية والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، لوّح أوفير جندلمان، متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ”استخدام القوة” في التعامل مع ما أسماه “تهديد” الحوثيين في اليمن.

وقال جندلمان في إيجاز صحافي عبر منصة “زووم”: “بشأن هجمات الحوثيين على سفن شحن دولية، فإن هذه الهجمات تشكل تهديدا على التجارة الدولية وعلى إسرائيل وسيتم التعامل مع هذا التهديد بالقوة”.

ولم يدل جندلمان بمزيد من المعلومات بشأن كيفية “التعامل بالقوة” مع هجمات الحوثيين.

وكانت الجماعة أعلنت صباح الثلاثاء، “اعتراض سفينة نفطية تابعة للنرويج، كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، بصاروخ مناسب، بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية”.

وتوعدت “الحوثي” مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “تضامنا مع فلسطين”، ودعت الدول إلى “سحب” مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفا و412 شهيدا، و50 ألفا و100 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق مصاددر فلسطينية، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر أممية.

(الأناضول)