الحوثي تعلن مقتل صيادين اثنين بـ”قصف أمريكي بريطاني” غربي اليمن

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء السبت، مقتل صيادين اثنين وفقدان آخرين، في “قصف أمريكي بريطاني” قبالة ساحل مدينة المخا غربي البلاد، الجمعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر (تابعة للجماعة)، نشرته وكالة “سبأ” في نسختها التابعة للحوثيين.

وأدانت الهيئة “الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي- البريطاني أمس (الجمعة) باستهدافه عددا من الصيادين اليمنيين قبالة سواحل المخا (غرب)”.

وأوضحت أن “هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد صيادين اثنين وفقدان آخرين (لم تذكر العدد) أثناء سعيهم لكسب الرزق من خلال ممارسة مهنة الصيد”.

واعتبرت أن “التواجد الأمريكي البريطاني في البحر الأحمر يشكل تهديدا خطيرا على حياة آلاف الصيادين اليمنيين ويهدد الثروة السمكية والبيئة البحرية”.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف “حارس الازدهار” الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)