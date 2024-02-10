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“الحوثي” تعلن مقتل 17 من ضباطها بغارات أمريكية وبريطانية- (صور)

منذ دقيقتين

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اليمن: أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، السبت، مقتل 17 من ضباطها بغارات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على بلادهم.

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين أنه تم “اليوم (السبت) في موكب جنائزي مهيب، تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والأمن (يتبعون الجماعة) الذين استشهدوا إثر قصف العدوان الأمريكي البريطاني”.

ونشرت الوكالة أسماء من تم تشييعهم وعددهم 17 عنصرا يحملون رتب ضباط، بين عقيد ورائد ونقيب، لكنها لم تتطرق إلى تفاصيل عن زمن ومكان مقتل هؤلاء.

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها الجماعة سقوط ضحايا من عناصرها جراء الغارات الأمريكية البريطانية. وكانت المرة الأولى في يوم انطلاق العمليات الأمريكية البريطانية في اليمن في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي حينما أعلنت مقتل 5 من قواتها وإصابة 6 آخرين.

وندد المشيعون “بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تثني أبناء الشعب عن مواصلة دعمهم ومساندتهم لإخوانهم في قطاع غزة” وفق الوكالة.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل عن زمن ومكان مقتل هؤلاء، بينما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو بريطانيا بشأن مقتل عناصر الحوثي.

(الأناضول)

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