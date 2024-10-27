“الحوثي” تنفذ مناورات عسكرية في ساحل البحر الأحمر

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، أن قواتها نفذت مناورات عسكرية في ساحل البحر الأحمر، في إطار معركة إسناد قطاع غزة ولبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بنسختها التابعة للحوثيين، أن “القوات البحرية والبرية في القوات المسلحة (التابعة للجماعة) نفذت سلسلة مناورات عسكرية تكتيكية في الساحل الغربي (محافظة الحديدة بالبحر الأحمر)”.

وأضافت أن “المناورة نفذت عملية محاكاة للتصدي لعمليات هجومية واسعة تشنها قوات معادية عبر 4 موجات هجومية افتراضية على الأراضي اليمنية، بمشاركة متكاملة من سفن وقطع حربية بحرية معادية”.

وتضمنت المناورة مشاركة القوات في الدفاع عن الأراضي اليمنية من قوات العدو المفترضة، والتصدي لها، عند محاولتها السيطرة على إحدى القرى عبر إنزال جوي، وفق الوكالة.

وأشارت الوكالة، إلى أن المناورة تأتي “في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”، التي تخوضها قوات الجماعة “إسنادا للشعبين الفلسطيني واللبناني، وبمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى المباركة”.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)