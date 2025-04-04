الحوثي: ثابتون مع غزة والفرصة مواتية لموقف عربي إسلامي موحد

صنعاء: قال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لـ”أنصار الله” (الحوثي) إن جماعته ثابتة بمؤازرة قطاع غزة ومواجهة العدوان الأمريكي، وإن “الفرصة ما تزال مواتية لموقف عربي إسلامي موحد”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه المشاط من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالتزامن مع تصعيد العدوان الأمريكي على اليمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، الخميس.

وعبر المشاط عن “الفخر بمواقف إيران الداعمة للوحدة الإسلامية، خاصة مع بروز الموقف الموحد للقوى الاستعمارية، المستهدف للدول الإسلامية، والتي يحتم عليها الوقوف صفا واحدا في مواجهة الأعداء”.

وشدد أن “الجمهورية اليمنية (جماعة الحوثي) نمتلك الإرادة والموقف القوي، وثابتون مع غزة، ونواجه العدوان الأمريكي ولا نهابه، ونرى أن الفرصة ما تزال مواتية لموقف عربي إسلامي موحد”.

وأضاف: “أمامنا فرصة إذا تزامنت مع الإرادة والموقف الموحد وتضافرت الجهود، سنحقق بإذن الله النصر، ونحن جاهزون للتعاون والتنسيق في كل ما يدحر مطامع الأعداء”.

من جانبه، هنأ الرئيس الإيراني المشاط والشعب اليمني بعيد الفطر المبارك، متمنيًا له وللمجلس السياسي الأعلى في اليمن “التوفيق والنجاح في كافة المجالات السياسية والأمنية والعسكرية وللشعب اليمني العزة والشموخ والقوة”.

وأشار إلى أن “شهر رمضان المبارك كان فرصة لوحدة المسلمين ضد الأعداء، وعندما يكون المسلمون يدا واحدة لا يستطيع الأعداء أن يفعلوا ما يقومون به حالياً ضدهم في فلسطين وغزة”.

وتابع بزشكيان: “بتضافر الجهود، ومن خلال الوحدة فيما بيننا نستطيع تحقيق الأهداف والانتصار”.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي وحتى مساء الأربعاء، رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 66 مدنيا وإصابة 142 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

ومنتصف مارس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.

بينما تجاهلت الجماعة تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

( وكالات)