الحوثي: حركة السفن الإسرائيلية توقفت نهائيا في البحر الأحمر- (فيديو)

اليمن: أعلن زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية، عبدالملك الحوثي، الخميس، أن حركة السفن الإسرائيلية توقفت نهائيا في البحر الأحمر، بسبب العمليات التي تشنها جماعته.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لزعيم الحوثيين، بثتها قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للجماعة.

وقال الحوثي إن “حركة السفن الإسرائيلية توقفت نهائيا من باب المندب وعبر البحر الأحمر، وهذا إنجاز وانتصار حقيقي”.

وأضاف أن “العدو الإسرائيلي لجأ إلى الاعتماد على سفن مستأجرة لحمل بضائعه، وباستهدافها أصبح الوضع صعبا عليه”.

ولفت إلى أن كلفة خسائر إسرائيل الاقتصادية “باهظة نتيجة لعملياتنا، وهذا شيء معروف وواضح”.

وأعلن أيضا عن استهداف جماعته الأسبوع الجاري مدينة “أم الرشراش” (إيلات) الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر “ما أدى لتعطل الميناء فيها”.

كلمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات 28 رجب 1445هـ – 8 فبراير 2024م#طوفان_الأقصى #لستم_وحدكم#سيد_القول_والفعل pic.twitter.com/mBl0r4LTiB — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) February 8, 2024

(وكالات)