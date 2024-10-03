“الحوثي”: طيران أمريكي بريطاني يجدد قصفه للحديدة 

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي، مساء الخميس، أن طيران التحالف الأمريكي البريطاني شن غارتين على مدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أن “طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن غارتين على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة”.

ولم تتطرق القناة الحوثية إلى تفاصيل بشأن نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري بالخصوص من الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويوجد في منطقة الجبانة أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للحوثيين، وفق إعلام يمني.

وبوقت سابق الخميس، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا 39 غارة على اليمن هذا الأسبوع.

وتعد الحديدة المطلة على البحر الأحمر واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا وثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

الأناضول