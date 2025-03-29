“الحوثي”: عدوان أمريكي يستهدف بـ 7 غارات صعدة شمالي اليمن

صنعاء: أعلن إعلام حوثي، السبت، أن “عدوانا أمريكيا استهدف بـ 7 غارات محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي عبر قناتها على تلغرام نقلا عن مراسليها: “عدوان أمريكي يستهدف بـ 3 غارات شرق مدينة صعدة، وبـ 4 غارات مديرية آل سالم الواقعة بالمحافظة ذاتها”، دون تفاصيل عن وقوع إصابات من عدمه.

وتقع محافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق السبت، قالت جماعة الحوثي اليمنية إن الغارات الأمريكية على محافظتي عمران وصعدة، تسببت في “تدمير كامل” لمحطات اتصالات.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا).

وأفاد البيان بأن “طيران العدوان الأمريكي استهدف أمس الجمعة، شبكة الاتصالات في الجبل الأسود بمحافظة عمران بخمس غارات، وكذلك استهدف شبكة الاتصالات في موقع اللبدة في محافظة صعدة بعدد من الغارات”.

وأشار إلى أن الاستهداف نتج عنه “تدمير كامل” لمحطات البث وأبراج الاتصالات وشبكة التراسل في تلك المواقع، وأدى إلى خروج خدمات الاتصالات والإنترنت في عدة مناطق وحرمان عشرات الآلاف من المواطنين من تلك الخدمات.

ووفقا للبيان “شن هذه الغارات العدوانية على هذه المنشآت المدنية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، جاء بالتزامن مع جرائم القصف العشوائي المتعمد الذي طال عدداً من الأعيان المدنية مؤخرا من قبل العدو الأمريكي في عدد من محافظات الجمهورية”.

وأسفرت الغارات الأمريكية المتواصلة منذ أيام ضد مناطق تقول واشنطن إنها تابعة للحوثيين في اليمن، عن استشهاد وإصابة العشرات، فضلا عن أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.

بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترامب “لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة” حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الجاري، حرب الإبادة على القطاع.

(وكالات)