“الحوثي”: عدوان جوي أمريكي بريطاني يستهدف حجة اليمنية

اليمن: أعلنت جماعة “الحوثي” شن التحالف الأمريكي البريطاني، السبت، غارتين على محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين، في نبأ عاجل: “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة”.
ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف أو ماذا استهدف تحديدا، فيما لم يصدر تعليق فوري بخصوص ذلك من واشنطن أو لندن.
(الأناضول)
حيا الله أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🔥💣
هه بريطانيا وأمريكا تقاتلان بالنيابة عن عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي زرعوها في قلب فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥💣