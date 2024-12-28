“الحوثي”: عدوان جوي أمريكي بريطاني يستهدف حجة اليمنية

اليمن: أعلنت جماعة “الحوثي” شن التحالف الأمريكي البريطاني، السبت، غارتين على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين، في نبأ عاجل: “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة”.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف أو ماذا استهدف تحديدا، فيما لم يصدر تعليق فوري بخصوص ذلك من واشنطن أو لندن.

(الأناضول)