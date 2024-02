الحوثي: غارات أمريكية بريطانية تستهدف مدينة الحديدة- (تدوينة)

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت فجر الخميس، عددا من الغارات على محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة عبر منصة “إكس”: “العدوان الأمريكي البريطاني يواصل استهداف منطقة الجبّانة بعدد من الغارات”.

وأفاد سكان محليون لمراسل الأناضول بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقتي الجبّانة (شمال)، وكيلو 16 (شرق) مدينة الحديدة، تزامنا مع تحليق للطيران الحربي في أجواء المدينة.

وتضم منطقة الجبّانة شمالي مدينة الحديدة معسكرا للدفاع الجوي للحوثيين، وفق مراسل الأناضول.

من جانبه قال محافظ الحديدة التابع للحوثيين محمد عياش قحيم، عبر منصة “إكس”، إن “القصف لن يغير من موقفنا في نصرة أهلنا في فلسطين المحتلة”.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان على منصة “إكس” بأنه “في الأول من فبراير (شباط الجاري) وعند حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت صنعاء (10.30 ت.غ)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد محطة تحكم أرضية لطائرات بدون طيار و10 مسيرات تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران”.

وأضاف البيان: “حددت القوات الأمريكية محطة التحكم الأرضية لطائرات بدون طيار ومسيرات مخصصة للهجوم في اتجاه واحد، في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

ومساء الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت عددا من الغارات على محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها “لن تمر دون رد”.

من جانب آخر، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حدوث انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة غربي الحُديدة في اليمن، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.

وأوضحت الهيئة في بيان على منصة “إكس”: “بلغنا تقرير عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة اليمني”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ودعت البحرية البريطانية السفن المبحرة في المنطقة إلى “توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوه”.

— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) February 1, 2024