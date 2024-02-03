الحوثي: غارات أمريكية بريطانية على صعدة اليمنية

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر السبت، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت هجوما على محافظة صعدة شمالي البلاد، بثلاث غارات.

جاء ذلك بحسب تصريح أدلى به مصدر أمني بجماعة الحوثي، لوكالة سبأ التابعة للجماعة.

وذكر المصدر أن “طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على مدينة صعدة (شمال)”، موضحا أن “الغارات الثلاث تركزت على مناطق شرق المدينة”، دون تفاصيل أكثر.

وحتى الساعة 06:40 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني، بهذا الخصوص.

(الأناضول)