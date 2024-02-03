الحوثي: غارات أمريكية بريطانية على صعدة اليمنية

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر السبت، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت هجوما على محافظة صعدة شمالي البلاد، بثلاث غارات.
جاء ذلك بحسب تصريح أدلى به مصدر أمني بجماعة الحوثي، لوكالة سبأ التابعة للجماعة.
وذكر المصدر أن “طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على مدينة صعدة (شمال)”، موضحا أن “الغارات الثلاث تركزت على مناطق شرق المدينة”، دون تفاصيل أكثر.
وحتى الساعة 06:40 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني، بهذا الخصوص.
(الأناضول)
هه بريطانيا العنصرية البغيضة المقيتة وشريكتها في الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستقوي إلا على شعوب الشرق الأوسط التعيس يا بئيس، قصفوا اليمن والعراق وسوريا وفلسطين يا أبو العينين 🤒😥🔥🐒🚀
الانتقام الانتقام يا أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود من غدر أمريكا وبريطانيا يجب أن يكون ساحقا ماحقا 😔☝️🚀🐒🔥🐒🐒