سياسة | عربي

الحوثي: غارات أمريكية على صنعاء وصعدة

منذ 9 دقائق

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صنعاء- “القدس العربي”: قالت وسائل إعلام تابعة لحركة “أنصار الله”(الحوثيون)، مساء اليوم الجمعة، إن الطيران الحربي الأمريكي شنّ عدّة غارات على محافظتي صنعاء وصعدة شمالي اليمن.

وقالت وكالة الأنباء سبأ بنسختها التابعة للحوثيين، إن “العدوان الأمريكي استهدف مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء”.

كما ذكرت أن “العدوان الأمريكي استهدف بأربع غارات منطقة طخية بمديرية مجز بمحافظة صعدة”.

وكان الطيران الحربي الأمريكي قد استهدف ليل الخميس/ الجمعة مناطق متفرقة في محافظات صنعاء والحُديدة وعمران ومأرب.

واستأنفت واشنطن غاراتها على مناطق نفوذ الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس/آذار الماضي، في سياق جولة ثانية تستهدف، وفق الإدارة الأمريكية، قدرات الحركة التي تتهمها واشنطن باستهداف الملاحة الدولية، بينما يعتبر الحوثيون أن “العدوان الأمريكي على اليمن” يأتي ردًا على موقفهم المساند لغزة في ظل ما تتعرض له من عدوان إسرائيلي بدعم أمريكي مطلق لأكثر من 18 شهرا.

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