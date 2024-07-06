“الحوثي”: غارة أمريكية بريطانية تستهدف جزيرة كمران بالحديدة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارة على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، في خبر عاجل عبر تلغرام أن “طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن غارة على جزيرة كمران (غرب)”.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الشأن حتى الساعة 12:45 (ت.غ).

وكمران هي أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)