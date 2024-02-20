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الحوثي: غارة أمريكية بريطانية على مزرعة في الحديدة

20 - فبراير - 2024

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اليمن: أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، استهداف غارة أمريكية بريطانية مزرعة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين نقلا عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة مزرعة سردود في منطقة الكدن بمديرية الضحي في محافظة الحديدة” دون تفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

وأمس الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي استهداف غارة أمريكية بريطانية منطقة الجبانة بمدينة الحديدة.

وتعد الحديدة إحدى أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية، ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 20, 2024 الساعة 8:54 ص

    الصاع بالصاع يا أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود أنتم أسياد البحر الأحمر وأصحاب باب المندب ستقهرون عصابة الأمريكان والبريطان والألمان بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕

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