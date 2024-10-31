“الحوثي”: غارة للتحالف الأمريكي البريطاني تستهدف محافظة الحديدة

أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، فجر الخميس، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن غارة جوية على محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة في خبر على شريطها العاجل: “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارة جوية منطقة (لم تذكرها) بالقرب من جامعة الحديدة في مديرية الحوك”.

ومساء الأربعاء، “استهدف طيران التحالف الأمريكي البريطاني بغارتين مطار الحديدة الدولي” وفق ذات المصدر.

وتعد الحديدة من أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي مطاراً دولياً وثلاثة موانئ حيوية، ولها شريط ساحلي طويل.

وتضامناً مع غزة، التي تواجه إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن، واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً، في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)