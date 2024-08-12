“الحوثي”: غارة للتحالف الأمريكي البريطاني على جزيرة كمران

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن غارة جوية على جزيرة كمران في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أن “طيران العدوان الأمريكي البريطاني الاستطلاعي استهدف بغارة جزيرة كمران”، دون تفاصيل.

وحتى الساعة 10:00 “ت.غ” لم تصدر إفادة من الولايات المتحدة ولا بريطانيا.

وسبق أن أعلن الحوثيون تعرض الجزيرة لهجمات مماثلة، وكمران هي أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية، الخاضعة لسيطرة الجماعة.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وتطالب الجماعة بإنهاء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن نحو 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

وردا على هجمات الحوثيين، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا، تضن تحالف دولي تقوده واشنطن، منذ مطلع العام الجاري غارات تقولان إنها تستهدف مواقع للجماعة في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/ كانون الثاني الماضي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)