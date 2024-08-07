الحوثيون: غارتان للتحالف الأمريكي البريطاني على تعز

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارتين على محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وتحدثت قناة “المسيرة”، الناطقة باسم الجماعة، في خبر عاجل عبر “تلغرام” عن “عدوان أمريكي بريطاني استهدف بغارتين محافظة تعز”.

ولم تذكر القناة تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم تتوفر إفادة من واشنطن ولا لندن بهذا الخصوص حتى الساعة 09:20 (ت.غ).

وتتقاسم الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي السيطرة على تعز، أكبر محافظات اليمن من حيث عدد السكان.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وتطالب الجماعة بإنهاء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ ما أسفر عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وردا على هجمات الحوثيين، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف مواقع للجماعة في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/ كانون الثاني الماضي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)