“الحوثي”: قتلى وجرحى في غارات أمريكية بريطانية على مدن يمنية

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، سقوط قتلى وجرحى مدنيين، في الغارات الأمريكية البريطانية الأخيرة على عدد من محافظات اليمن ليل الجمعة – السبت.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) نشرته وكالة أنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

وأدان البيان بأشد العبارات “الاعتداء الإجرامي الذي شنه طيران العدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات بأكثر من 15 غارة (ليل الجمعة- السبت)”.

وأوضح أن هذه الغارات تسببت بسقوط مدنيين بين قتلى وجرحى (دون ذكر عددهم).

ولم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن على بيان “الحوثي” حتى الساعة 10:00 (ت.غ).

وليل الجمعة – السبت، أعلنت جماعة الحوثي تعرض العاصمة صنعاء (شمال)، ومحافظة الحديدة (غرب)، لسلسلة غارات أمريكية بريطانية، دون حديث عن خسائر.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)