“الحوثي”: قتيلان و7 جرحى بقصف طيران مسير في تعز

اليمن: قالت جماعة الحوثي، الأربعاء، إن قتيلين و7 جرحى معظمهم أطفال سقطوا جراء قصف طيران مسيّر تابع للقوات الحكومية استهدف محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوردت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب: سقوط قتيلين و7 جرحى جلّهم من الأطفال بقذيفة ألقاها طيران مسيّر، تابع للقوات الحكومية على منازل في منطقة الشقب، بمديرية صبر الموادام، في محافظة تعز.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل القوات الحكومية بشأن هذه الاتهامات.

وتتقاسم القوات الحكومية وجماعة الحوثي السيطرة على محافظة تعز، أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان.

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

(الأناضول)