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“الحوثي”: “لا حديث عن تحرير السفينة قبل وقف الحرب في غزة- (تغريدات)

21 - نوفمبر - 2023

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صنعاء: أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أنه لا حديث عن السفينة الإسرائيلية المحتجزة لدى جماعة الحوثي قبل وقف الحرب في غزة.

وقال الحوثي في منشور على منصة “إكس” فجر الثلاثاء: “إذا أوقفت وكفت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء فعندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية”.

وأضاف الحوثي أن “ما قامت به البحرية يتفق مع مبدأ التعامل بالمثل”.

وقال الحوثي في منشور آخر “إن قواتنا البحرية اليمنية قوة دفاعية ضد بوارج العدوان ولا تهدد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين.. بفضل الله تعالى خمسة أيام كانت كافيةً لقواتنا البحرية اليمنية للظفر بأول سفينة إسرائيلية”.

وحذرت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، من أي تدخل في المياه الإقليمية لليمن، متوعدة بـ “رد مناسب” على هذه الخطوة، وفق ما ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وحذر قائد قوات الدفاع الساحلي بجماعة الحوثي محمد القادري، غداة إعلان الجماعة الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها إلى الساحل اليمني “من أي تدخل أجنبي في مياههم الإقليمية أو جزرهم” متوعدا “برد مناسب تجاه أي خطوة من هذا النوع”.

وأوضح أن “قواته لديها الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات وبأعيرة نارية مناسبة وضربات في أي وقت وبأي مكان”.

وأضاف: “نحن قادمون على مرحلة جديدة نشهد فيها تطورا نوعيا داخل القوات البحرية ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي (لليمن)”.

وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان الجماعة “استيلائها على سفينة إسرائيلية” في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

والأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحوثيين في اليمن “اختطفوا” سفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية.

ونافيا أن يكون على متنها “إسرائيليون”، أشار المكتب إلى أنه “يوجد على متن السفينة 25 فردا يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون”.

وتوعدت جماعة الحوثي، الأحد، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”، داعية الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

(الأناضول)

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  1. يقول رورو:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 5:34 ص

    الله محببك .. رجل بالف نظام وزعيم

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  2. يقول حمدان العربي:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 5:40 ص

    موقف رجولي . نعتذر منكم أيها الرجال لأننا كنا غالطين فيكم بفضل الإعلام المزيف…

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  3. يقول متابع غزاوي حقيقي:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 6:11 ص

    اين الدول التي تشتري الخردة الروسية و صواريخ 🚀 صام 4؟. آين القوة الضاربة العظمى ؟؟؟
    اين الشعارات الرنانة و الجوفاء مع فلسطين 🇵🇸 ظالمة او مظلومة ؟؟؟
    اعملوا ربع مع فعله اليمن 🇾🇪 السعيد الفقير المسكين!
    الدول المطبعة أيضا عدوة المسلمين و الأمة قاطبة!!!
    وحسبنا الله ونعم الوكيل…

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  4. يقول لعبيبي عبدالعالي:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 10:07 ص

    هؤلاء فعلا مع فلسطين ظالمة…فبالأحرى و هي مظلومة..ربما لا أتفق مع عملية الخطف و لكنهم رجال شجعان لا يبيعون الشعارات إنما الأفعال و ليس الأقوال.

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