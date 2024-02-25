“الحوثي”: مقتل مدني وإصابة 8 بقصف أمريكي بريطاني على اليمن

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، مقتل مدني وإصابة 8 آخرين، بقصف أمريكي بريطاني على العاصمة صنعاء (شمال)، ومحافظة تعز (جنوب غرب).

وجاء في خبر عاجل لقناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين: مقتل “مواطن (مدني) وإصابة 6 آخرين جميعهم من أسرة واحدة، إثر قصف طيران العدوان الأمريكي البريطاني منطقة شمير بمديرية مقبنة في محافظة تعز”.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى، بينما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

وفي وقت لاحق، مساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثيين غير المعترف بها في بيان “إصابة مدنيين 2 جراء غارات العدوان (الأمريكي البريطاني) على حي النهضة بالعاصمة صنعاء”، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه أول مرة تعلن فيها جماعة الحوثي سقوط ضحايا مدنيين بغارات أمريكية بريطانية، منذ بدء عمليات الدولتين في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الحوثي استهداف مديرية مقبنة بغارة أمريكية بريطانية، بين 22 غارة استهدفت محافظات صنعاء (شمال) وحجة (شمال غرب) وتعز (جنوب غرب).

ومنذ مطلع 2024، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و”تضامنا مع قطاع” غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا منذ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)