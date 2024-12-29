الحوثي: نفذنا 13 عملية عسكرية ضد إسرائيل خلال 10 أيام

مسلحون من أنصار الحوثي يتظاهرون في العاصمة صنعاء

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، أن قواتها نفذت 13 عملية عسكرية ضد إسرائيل خلال 10 أيام.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع “26 سبتمبر” الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.

وأفاد التقرير بأن قوات الجماعة “نفذت 13 عملية عسكرية ضد إسرائيل إسنادا لغزة منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى يوم أمس السبت”.

وسرد التقرير سلسلة العمليات، مشيراً إلى أن معظمها استهدف منطقة تل أبيب وسط إسرائيل، بصواريخ باليستية فرط صوتية.

وكان آخر العمليات السبت، إذ جرى استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2 “حقق هدفه بنجاح”، وفق التقرير الحوثي.

والخميس، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على اليمن شملت مطار صنعاء الدولي (شمال) وميناء الحديدة (غرب) الخاضعين لسيطرة الحوثيين، فضلا عن منشآت خدمية أخرى بينها محطتا كهرباء “حزيز” بصنعاء و”رأس كثيب” بالحديدة، ما أسفر عن 6 شهداء و40 مصابا.

و”تضامنا مع غزة” بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافة إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.

(الأناضول)