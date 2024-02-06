الحوثي: هجوم أمريكي بريطاني بـ 3 غارات على صعدة اليمنية

اليمن:أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا مدينة صعدة شمال غربي اليمن بثلاث غارات.

ونقلت وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين عن مصدر أمني (لم تسمه)، قوله إن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات شرق مدينة صعدة”، دون تفاصيل.

ومدينة صعدة مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وهي المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية.

وحتى الساعة 6:00 (ت.غ) لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن بشأن هذه الغارات.

وتضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

(الأناضول)