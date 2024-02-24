الحوثي: هجوم أمريكي بريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء السبت، استهداف مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء بـ 5 غارات أمريكية بريطانية.

وذكر موقع واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن “الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا عشرات الضربات ضد المسلحين الحوثيين مساء السبت، وأن الضربات استهدفت البنية التحتية والأسلحة التي يستخدمها الحوثيون لتنفيذ هجماتهم”.