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الحوثي: هجوم أمريكي بريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء- (فيديو)

24 - فبراير - 2024

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صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء السبت، استهداف مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء بـ 5 غارات أمريكية بريطانية.

وذكر موقع واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن “الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا عشرات الضربات ضد المسلحين الحوثيين مساء السبت، وأن الضربات استهدفت البنية التحتية والأسلحة التي يستخدمها الحوثيون لتنفيذ هجماتهم”.

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  1. يقول qoraish:
    فبراير 24, 2024 الساعة 11:20 م

    حفظ الله الشعب اليمني الشجاع من هجمات الإرهابيين الأشرار
    الحكومة الأمريكية هي عدو المسلمين.
    .. فهي تدمر الدول العربية مثل العراق وسوريا الخ الخ وتستعمر الدول العربية بفرض القواعد العسكرية في السعودية في البحرين في سوريا الخ الخ…
    يجب على المسلمين أن يفتحوا أعينهم

    رد

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