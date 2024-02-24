الحوثي: هجوم أمريكي بريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء السبت، استهداف مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء بـ 5 غارات أمريكية بريطانية.
وذكر موقع واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن “الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا عشرات الضربات ضد المسلحين الحوثيين مساء السبت، وأن الضربات استهدفت البنية التحتية والأسلحة التي يستخدمها الحوثيون لتنفيذ هجماتهم”.
فيديو يوثق غارة بحي صوفان-التلفزيون بالعاصمة #صنعاء واشتعال النيران مع انباء اولية عن سقوط ضحايا بالمدنيين جراء الغارات#علي_النسيج pic.twitter.com/qwWcvcwoPF
— علي النسي (@aalnaasi) February 24, 2024
حفظ الله الشعب اليمني الشجاع من هجمات الإرهابيين الأشرار
الحكومة الأمريكية هي عدو المسلمين.
.. فهي تدمر الدول العربية مثل العراق وسوريا الخ الخ وتستعمر الدول العربية بفرض القواعد العسكرية في السعودية في البحرين في سوريا الخ الخ…
يجب على المسلمين أن يفتحوا أعينهم