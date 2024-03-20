الحوثي: هجوم أمريكي بريطاني يستهدف الحديدة غربي اليمن

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأربعاء، عن هجوم أمريكي بريطاني، استهدف منطقة الكثيب، بمحافظة الحديدة الساحلية، غربي البلاد.

وذكرت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب، أن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة الكثيب، غربي مدينة الحديدة”.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل بشأن نتائج الغارة، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الجانب الأمريكي أو البريطاني.

وتوجد قاعدة عسكرية بحرية للحوثيين في منطقة الكثيب المستهدفة، حسب إعلام يمني.

وتعد الحديدة، واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)