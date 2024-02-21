سياسة | دولي

هجوم أمريكي بريطاني على محافظة الحديدة.. وجماعة الحوثي تستهدف ناقلة بضائع متجهة إلى ميناء عدن

21 - فبراير - 2024

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اليمن: أعلنت جماعة الحوثي باليمن، فجر الأربعاء، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما على محافظة الحديدة الساحلية بـ”غارتين”.
وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة في شريطها العاجل: “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الجبانة في الحديدة (غرب)”.
ولم توضح القناة أهداف ونتائج هذا الهجوم، فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني.
وتعد الحديدة من أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.
و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ويشن تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن؛ ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر، الممر الحيوي للشحن وسلاسل الإمداد العالمية.
ومع تعرضهم لغارات أمريكية وبريطانية، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وفي سياق متصل،  ذكرت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على السفينة (سي شامبيون) يوم 19 فبراير/ شباط خلال إبحارها إلى ميناء عدن.

وقالت القيادة المركزية في بيان إن أحد الصاروخين انفجر بالقرب من السفينة المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، مما ألحق بها أضرارا طفيفة.

والسفينة هي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم اليونان.

(وكالات)

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