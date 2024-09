هجوم أمريكي بريطاني على محافظة الحديدة.. وجماعة الحوثي تستهدف ناقلة بضائع متجهة إلى ميناء عدن

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي باليمن، فجر الأربعاء، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما على محافظة الحديدة الساحلية بـ”غارتين”.

وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة في شريطها العاجل: “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الجبانة في الحديدة (غرب)”.

ولم توضح القناة أهداف ونتائج هذا الهجوم، فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني.

وتعد الحديدة من أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ويشن تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن؛ ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر، الممر الحيوي للشحن وسلاسل الإمداد العالمية.

ومع تعرضهم لغارات أمريكية وبريطانية، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وفي سياق متصل، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على السفينة (سي شامبيون) يوم 19 فبراير/ شباط خلال إبحارها إلى ميناء عدن.

وقالت القيادة المركزية في بيان إن أحد الصاروخين انفجر بالقرب من السفينة المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، مما ألحق بها أضرارا طفيفة.

والسفينة هي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم اليونان.

Houthis Target Ship Linked to Humanitarian Aid

On February 19, between 12:30 p.m. and 1:50 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired two anti-ship ballistic missiles at M/V Sea Champion, a Greek-flagged, U.S.-owned bulk carrier bound for the port of Aden in… pic.twitter.com/uOH8FFwo9j

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 21, 2024