الحوثي: واشنطن ولندن تسببتا بخلل في كابلات الاتصالات بالبحر الأحمر

اليمن: اتهمت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، الولايات المتحدة وبريطانيا، بالتسبب في خلل بكابلات الاتصالات الدولية في البحر الأحمر.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النقل في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) نشرته وكالة أنباء (سبأ) التابعة للجماعة.
وقال البيان، إن “الأعمال العدائية على اليمن من قبل القطع العسكرية البحرية التابعة لبريطانيا والولايات المتحدة تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية بالبحر الأحمر، ما عرّض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر”.
واعتبر أن “تلك الأعمال العدائية تشكل تحديًا كبيرًا لاستقرار البنية التحتية للاتصالات وتؤثر سلبيا على الخدمات التقنية والمعلوماتية والفنية التي تعتمد على هذه الكابلات في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف البيان، أن “الولايات المتحدة وبريطانيا تستخدمان أساليب عدائية وغير قانونية في حربهما على اليمن من أجل خدمة العدو الصهيوني (إسرائيل)، ليواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.
وشدد على أن الجماعة “حريصة كل الحرص على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه اليمنية ومصالح الدول المرتبطة بها، من منطلق احترام القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمصالح المشتركة بين اليمن والدول الأخرى”.
وأعربت الجماعة اليمنية في البيان عن استعدادها “لتقديم كافة الخدمات ومنح التصاريح اللازمة للشركات المالكة المزودة لخدمات الإنترنت لما من شأنه إصلاح وصيانة الخلل في الكابلات البحرية بالبحر الأحمر”.
ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بخصوص هذه الاتهامات.
والاثنين، أعلنت شركة الاتصالات الدولية “سيكوم” عن خلل في بنيتها التحتية في البحر الأحمر، ما أثر على نظام الكابلات في إفريقيا.
وقالت شركة الاتصالات الدولية، في بيان: إن الجزء الخاص بشرق إفريقيا من نظام الكابلات الذي يعبر البحر الأحمر، تعطل في 24 فبراير/ شباط الماضي، ما أثر على تدفق حركة مرور (البيانات) بين إفريقيا وأوروبا.
ويشن تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن؛ ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر، الممر الحيوي للشحن وسلاسل الإمداد العالمية.
وفي 16 فبراير الماضي، دخل حيز التنفيذ التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي “منظمة إرهابية دولية”، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية.
ومع تعرضهم لغارات من واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية، ويشترطون لوقف هجماتهم إنهاء الحرب على غزة.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
(الأناضول)
صحيح جدا جدا لحجم السفن الحربية الأمريكية البريطانية الألمانية 😔🚀🚀🚀
مشكلة اليمن أو مشكلة السودان أو مشكلة ليبيا أو مشكلة فلسطين، أو مشكلة كشمير، أو مشكلة تايوان لماذا ليس لها (حل)،
هل المشكلة في النظام أم القانون أم الموظف، أو رفض تعريف من هو المسؤول لمحاسبته، من أجل رفع الظلم/الغش/الفساد/الأعطال للإصلاح؟!
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (الحوثي: واشنطن ولندن تسببتا بخلل في كابلات الاتصالات بالبحر الأحمر) https://www.alquds.co.uk/?p=3306235
من وجهة نظري الإشكالية عندما يتم استخدام الديمقراطية لتمرير التزوير والغش والفساد والظلم،
كما طالب النائب (العراقي)، بلا حياء ولا خجل ولا إحترام للعلم أو الوظيفة أو الأمانة بحجة حرية الرأي، نفس الشيء يحصل في الكيان الصهيوني مع مستوطني (الكيبوتسات/المغتصبات) في محاكم الدولة قانونياً،
كما حصل مع قتلة الأمريكية راشيل بواسطة سائق المدحلة،
فالموضوع ثقافة عامة عند (شعب الرّب المُختار) وعند (آل البيت)، يا حبيبنا
حاتم الطائي يكتب:
*إبادة مع سبق الإصرار والترصد*
https://alroya.om/p/340394
كما هو حال مثال، عن اختلاف عادات الأكل بين (قوم يأجوج ومأجوج) عن عادات الأكل، في بقية دول العالم، للعلم🫣🤭🤣
«فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ» https://www.alquds.co.uk/?p=3305213
كل واحد يعمل بأصله/أو هدفه، في طريقة إختيار زاوية الرؤية، إلى الحياة أو أي موضوع، ليصل إلى عنوان سؤال (سهيل كيوان)، كما ورد أعلاه،
استشهاد المصري زوبع، وربط مفاوضات أهل (طوفان الأقصى) مع مفاوضات (عمر المختار)،
من ضمن منتجات (الأمريكي/السوري) مصطفى العقاد فيلم (عمر المختار) الذي موله (معمر القذافي)،
فهل هذا يعني أن (معمر القذافي) أو مصطفى العقاد أو حتى عملية ربط زوبع نفسه، تجعله من (الملائكة)، بدل (الشياطين) يا حبيبنا سنان (أبو صهيب)؟!
أم أن الجميع (بشر)، في سياق ما، هو (ظالم)، وفي سياق آخر (مظلوم)، في هذه الحياة، على أرض الواقع، هذا ما يجب الإنتباه له، لو أردت المنافسة والاستفادة من خبرة الجميع،
لو أردت أنت (جماعة الاحسان) التي مقرها بيت (خير الله، الذي كيف حصل عليه لو لم يكن خال (صدام حسين) وأبو زوجته، ألم يكن في ذلك (ظلم) أو شيء من الشفاعة أو المحسوبية أو الواسطة (الرشوة))، أن يكون لكم موقع، ما بعد 9/4/2003 في أجواء بورصة سوق (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة)🫣🤭🤣