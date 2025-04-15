“الحوثي”: 26 غارة أمريكية على ثلاث محافظات يمنية خلال ساعات

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، أن الطيران الحربي الأمريكي شن 26 غارة خلال الساعات الماضية، استهدفت ثلاث محافظات يمنية.

أفاد بذلك موقع “26 سبتمبر” الناطق باسم وزارة دفاع الحوثيين، نقلا عن مصادر في الجماعة.

وأفادت المصادر بأن “العدوان الأمريكي شن الثلاثاء غارتين على مديرية العبدية بمحافظة مأرب (وسط) وثلاث غارات على منطقتي الجحف والقدير بأطراف مديرية الحزم بمحافظة الجوف (شمال)”.

وأضافت أن “العدوان الأمريكي كان قد استهدفت مساء الاثنين جزيرة كمران في محافظة الحديدة بـ 6 غارات، إضافة إلى 15 غارة إجرامية على مديريتي رغوان ومدغل بمحافظة مأرب”.

ولم تتطرق المصادر إلى نتائج هذا القصف، بينما لم يصدر تعليق من قبل واشنطن بشأن الغارات.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي تم رصد مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى استشهاد 123 مدنيا وإصابة 247 آخرين على الأقل، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية حتى صباح الاثنين لا تشمل الضحايا من قوات الجماعة.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)