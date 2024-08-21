الحوثي: 3 غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحديدة اليمنية 

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 3 غارات على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، في نبأ عاجل عبر منصة تلغرام: “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ3 غارات جوية مديرية الصليف في الحديدة”.

ولم تقدم القناة أي تفاصيل أخرى بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني بالخصوص حتى الساعة 15:40 ت.غ.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية؛ كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

(الأناضول)