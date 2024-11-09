البنتاغون: مقاتلات أمريكية تهاجم أهدافا للحوثيين في اليمن

واشنطن- صنعاء: شنت مقاتلات أمريكية غارات جوية عدة ليل السبت على منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لوكالة فرانس برس إن الأسلحة كانت تستخدم لمهاجمة سفن عسكرية ومدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

من جهتها، ذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون في اليمن الأحد أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران القريبة منها ومناطق أخرى.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين وسكان إن نحو تسع غارات استهدفت صنعاء وضواحيها ومحافظة عمران.

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف غارتين أمريكية بريطانية لمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وبدأ الحوثيون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر وبحر العرب بدأت أولا على سفن تجارية يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي. وأعلنوا لاحقا بدء إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه الأراضي المحتلة.

ولمحاولة ردعهم، تشن القوات الأمريكية والبريطانية بشكل مشترك أو الجيش الأمريكي وحده، ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 كانون الثاني/ يناير.

لكنّ هجمات الحوثيين على السفن التجارية استمرت رغم تلك الغارات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها شنّت غارات جوية بواسطة قاذفات استراتيجية من طراز بي-2 على منشآت لتخزين السلاح في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

(وكالات)