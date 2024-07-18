الحوثي: 3 غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة غرب اليمن

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 3 غارات على مطار الحديدة الدولي غرب البلاد.

وذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين عبر تلغرام أن “طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات مطار الحديدة الدولي”.

وفيما لم تذكر القناة تفاصيل عن نتائج هذا الاستهداف، لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الخصوص.

ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على الساحل الغربي لليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (بين الحكومة والحوثيين قبل 9 سنوات) كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليًا بسبب تداعيات الصراع.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)