استئناف القصف الأمريكي.. والحوثيون: تصريحات ترامب الفارغة لن تثني اليمن عن دعم غزة

صنعاء- “القدس العربي”: استأنفت المقاتلات الأمريكية، مساء اليوم الخميس، قصف محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وأوضحت مصادر محلية أن أربع غارات استهدفت منطقة الكتيب بمديرية الميناء في محافظة الحديدة في غرب اليمن المطلة على البحر الأحمر، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة العصايد في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة في شمال البلاد.

إلى ذلك، دوت في إسرائيل، مساء الخميس، بسبب رصد صاروخ من اليمن. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

ويعد هذا الصاروخ هو الثاني الذي يطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل خلال 24 ساعة.

المجازر في غزة شيء لا يحتمل ، والمجاعة ايضا تلوح في سماء غزة ، لذلك التصعيد قادم بإذن الله من يمن الإيمان والحكمة إذا لم يتوقف العدوان ويرفع الحصار . إعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في مدينة القدس المحتلة بعد إطلاق صاروخ من اليمن pic.twitter.com/uHTZ1U1tV3 — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) March 20, 2025

مجدداً اليمن تقصف “تل أبيب” pic.twitter.com/lPFiRIO5Qv — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) March 20, 2025

#عاجل القناة 12 العبرية: وقف حركة الطائرات في مطار “بن غوريون” وسط تل أبيب إثر إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/iOnYPvuRIs — بلال نزار ريان (@BelalNezar) March 20, 2025

واعتبر الناطق باسم حكومة “أنصار الله” (الحوثيون)، وزير الإعلام، هاشم شرف الدين، اليوم الخميس، توعد ترامب بالقضاء على الجماعة “محاولة يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي تنفذه أمريكا على اليمن”.

وأكد “أن تهديدات ترامب الفارغة لن تثني أحرار اليمن عن موقفهم المناصر لغزة وفي طليعتهم أنصار الله”.

وقال وفق وكالة الأنباء سبأ بنسختها التابعة للحوثيين: “العالم أجمع يعرف أن الأمريكي حاقد على الشعب اليمني لموقفه الإنساني والأخلاقي والديني المدافع عن الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة ولرفضه المؤامرة الأمريكية الصهيونية في استباحة البلدان العربية وشعوبها”.

وأضاف:”‏مثلما يستهدف الكيان الصهيوني الغاصب الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة ثم يدّعي أنه يستهدف حماس فقط، يحاول ترامب أن يدّعي أن العدوان الأمريكي الجديد على اليمن يستهدف أنصار الله فقط”.

وأكدَّ “أنه لا حقَ أو مبرر يسوّغ للعدو الأمريكي الاعتداء على أي يمني، وأن الشعب اليمني العزيز لن يخيفه شيء”.

مطار بن غوريون

وكان المتحدث العسكري باسم “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، “عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين 2”.

وأوضح في بيان “أن العملية التي نفذتها القوة الصاروخية حققت هدفها بنجاح”، مشيرا إلى “أن القوات المسلحة تواصل لليوم الخامس على التوالي التصدي الفاعل للعدوان الأمريكي على يمن الإيمان والحكمة، والذي استهدف خلال الساعات الماضية المنشآت والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات الأخرى”.

وقال سريع “ونتيجة لذلك صعدت القوات المسلحة (التابعة للحركة) من عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر ومنها حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” والقطع الحربية التابعة لها، وتم تنفيذ هذه العملية من قبل القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله”.

كما أكدَّ “أن العدو الأمريكي سيفشل في منع اليمن من استهداف العدو الإسرائيلي رداً على مجازره بحق إخواننا في غزة، وأن تكثيف الطلعات الجوية وشن المزيد من الغارات لن يُثني اليمن واليمنيين عن تأدية واجبهم الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وجدد التأكيد على استمرار قواتهم “في منع الملاحة الإسرائيلية وفي إسناد الأشقاء في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.