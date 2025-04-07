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الحوثي: 6 غارات أمريكية استهدفت منطقتين بصعدة وحجة

منذ 37 دقيقة

موقع غارة جوية أمريكية في صنعاء

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صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، أن المقاتلات الأمريكية شنت 6 غارات استهدفت محافظتي صعدة وحجة شمال غرب اليمن.

وجاء في خبر مقتضب لقناة “المسيرة” التابعة للحوثيين أن “عدوانا أمريكيا بثلاث غارات على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة”.

وفي خبر آخر أعلنت القناة عن “عدوان أمريكي استهدف بثلاث غارات منطقة بني حسن في مديرية عبس بمحافظة حجة”.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج الغارات، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن.

ورصدت الأناضول منذ 15 مارس/ آذار الماضي مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى استشهاد 76 مدنيا وإصابة 182 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)

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