الحية: حماس مستعدة لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين مقابل إنهاء الحرب في غزة- (فيديو)

غزة: قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية إن الحركة مستعدة للتفاوض على الفور بشأن اتفاق لتبادل جميع المحتجزين مع عدد متفق عليه من الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل في إطار صفقة تنهي الحرب في القطاع.

وأضاف أن الحركة مستعدة “للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة، بحيث يتم إطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة، وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابل الوقف التام للحرب على شعبنا، والانسحاب الكامل من القطاع، مع بدء الإعمار وإنهاء الحصار”.

وقال في كلمة نقلها التلفزيون إن الحركة ترفض أي اتفاق هدنة مؤقت قائلا “الاتفاقات الجزئية يستعملها نتنياهو وحكومته غطاء لأجندته السياسية القائمة على استمرار حرب الإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمن التضحية بأسراه جميعا، ولن نكون جزءا من تمرير هذه السياسة”.

رئيس حركة حماس في قطاع #غزة خليل الحية: وافقنا على مقترح الوسطاء رغم قناعتنا بأن نتنياهو يصر على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي، ومفاوضات الرزمة الشاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى لدينا وعدد متفق عليه من أسرانا لدى الاحتلال، وعلى الاحتلال في المقابل وقف الحرب تماما… pic.twitter.com/BWqZws0Snc — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 17, 2025

(رويترز)