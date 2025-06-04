الحي الثقافي القطري «كتارا» يعلن عن برنامج فعاليات منوّعة لعيد الأضحى المبارك

الدوحة – «القدس العربي»: كشفت المؤسسة العامة للحي الثقافي القطري «كتارا» عن برنامج حافل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي يمتد خلال أول وثاني وثالث أيام العيد.

يضم البرنامج باقة متنوعة من الفعاليات التي تناسب مختلف الأعمار وتجمع بين الترفيه والثقافة والتراث.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن الجهود المستمرة في تعزيز الهوية الوطنية ونشر الثقافة القطرية من خلال الفنون والأنشطة التراثية، بما يسهم في ترسيخ قيم الأصالة والانتماء، خاصة لدى الجيل الجديد.

كما تشكّل هذه المناسبة فرصة مثالية لتعريف الزوّار بثقافة المجتمع القطري وعاداته وتقاليده في أجواء احتفالية تنبض بالفرح والتنوع.

وتنطلق الفعاليات يوميًا من الساعة 6:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً في أرجاء كورنيش كتارا، حيث يستمتع الأطفال بـ «عيدية كتارا» المخصصة لهم، والتي تشمل أنشطة ترفيهية وهدايا وعروض مبهجة.

كما تتضمن الفعاليات عرضًا للألعاب النارية في تمام الساعة 8:30 مساءً، ليزين سماء كتارا بألوان العيد المبهجة في مشهد ينتظره الزوار سنويًا.

ويأخذ الزوّار جولة في العرضة القطرية التي تُقام على كورنيش كتارا، إلى جانب عروض الفلكلور الشعبي وفن الشارع، في أجواء تحاكي عبق الماضي وتحتفي بالعادات والتقاليد.

كما يستضيف شارع «ابن الريب» سوقًا يضم الحرف الشعبية، حيث يتمكن الزوار من مشاهدة الحرفيين وهم يمارسون مهاراتهم في الصناعات التقليدية.

وفي أجواء تعكس كرم الضيافة القطرية، ستُقام فعالية الأكلات الشعبية في كورنيش كتارا، ليحظى الزوار بتذوق أطباق تراثية شهيرة. أما عشاق العلوم والفضاء، فلهم موعد مع عروض قبة الثريا الفلكية في مبنى 41 من الساعة 5:00 حتى 7:00 مساءً، حيث تقدم عروض تعليمية ترفيهية عن النجوم والكواكب.

وتدعو كتارا الجمهور من المواطنين والمقيمين والسياح لحضور هذه الفعاليات المجانية، والاستمتاع بأجواء العيد المبهجة.