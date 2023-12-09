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استشهاد مواطنة أردنية وعائلتها بقصف إسرائيلي في قطاع غزة- (بيان)

9 - ديسمبر - 2023

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عمان: أعلن الأردن، السبت، استشهاد مواطنة بقصف إسرائيلي في غزة، وزوجها الغزي وجميع أفراد عائلتها، لتكون ثاني حالة تعلن عنها عمّان منذ بدء الحرب بالقطاع الفلسطيني في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وذكر البيان أن “مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، أعلنت اليوم (السبت) استشهاد مواطنة أردنية (لم يذكرها اسمها) وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها (لم يحدد عددهم)؛ إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة”.

وحمّلت الخارجية الأردنية قوات “الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد هذه العائلة”.

وأشارت إلى أنه “تم التواصل مع والد المواطنة الأردنية، رحمها الله، والذي يقيم في المملكة، وتقديم واجب العزاء”.

وحتى الساعة 19:20 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق بشأن بيان الخارجية الأردنية.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت عمّان تعرض عائلة أردنية لقصف إسرائيلي في قطاع غزة، نتج عنه استشهاد أحد أفرادها وإصابة آخر.

وسبق أن أعلن الأردن وجود 913 مواطنا داخل قطاع غزة، وعمل على إجلاء 458 منهم إلى مصر والمملكة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 8:00 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين والله ينتقم من جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الجبان 🇵🇸😫✌️😫✌️😫✌️

    رد
  2. يقول Basem:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 9:24 م

    هل من مغيث هل من مجيب؟

    رد

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