الخارجية الأمريكية: أبلغنا إسرائيل أن وفيات الأطفال بغزة “غير مقبولة”

واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أبلغت “بوضوح” إسرائيل بأن وفيات الأطفال في قطاع غزة “غير مقبولة”.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر على أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي اليومي.

وقال ميلر، إن “الأوضاع في غزة فظيعة أنا متأكد من أن هناك العديد من الآباء الذين لا يتناولون وجبات الطعام ليأخذوا الطعام المحدود الموجود لديهم ويعطوه لأطفالهم”.

وأضاف: “لهذا السبب، من غير المقبول أن يموت الأطفال، وقد قلنا ذلك بوضوح للحكومة الإسرائيلية”.

وأشار إلى أنهم يُحملون حماس المسؤولية عن بدء الصراع في المنطقة والوضع الإنساني الناتج عنها.

وأردف: “ومع ذلك، تحتاج إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهد لحل المشكلة وضمان تدفق الغذاء. إن الشعب الفلسطيني لديه حقوق حقيقية، واحتياجات إنسانية”.

وفي وقت سابق الثلاثاء حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الثلاثاء، من “انفجار وشيك” في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية بقطاع غزة، موضحة أن معدلات الوفيات بشمال القطاع “أعلى بثلاث مرات” من المسجلة في الجنوب.

وحتى الاثنين، بلغت حصيلة الوفيات بسبب سوء التغذية 16 طفلا فلسطينيا، وفق رصد الأناضول ومسؤولين صحيين بالقطاع.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)