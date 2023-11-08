الخارجية الأمريكية: إغلاق معبر رفح الحدودي لظروف أمنية

واشنطن: قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أغلق اليوم الأربعاء بسبب “ظروف أمنية” غير محددة لكن مسؤولين أمريكيين يعملون مع مصر وإسرائيل لإعادة فتحه.

ومعبر رفح، الذي تسيطر عليه مصر ولا يقع على الحدود مع إسرائيل، هو النقطة الوحيدة لإيصال المساعدات منذ أن شنت إسرائيل هجوما عسكريا وحصارا على غزة ردا على هجوم شنه مسلحو حماس من القطاع الساحلي يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتوقفت عمليات إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر المعبر يومي السبت والأحد بعد قصف إسرائيلي لسيارة إسعاف كانت متوجهة إلى رفح، لكن المعبر فتح مجددا يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال باتيل في إفادة صحافية “ما نفهمه هو أنه نظرا للظروف الأمنية فإن معبر رفح الحدودي يظل مغلقا اليوم”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع إعادة فتح المعبر الذي تسيطر عليه مصر على “فترات منتظمة” حتى يتسنى دخول المساعدات لقطاع غزة واستمرار مغادرة المواطنين الأجانب للقطاع.

وأضاف أن أكثر من 400 مواطن أمريكي وأفراد عائلاتهم ومقيمين دائمين خرجوا حتى الآن من غزة منذ أن بدأ حاملو جوازات السفر الأجنبية المغادرة عبر معبر رفح الأسبوع الماضي.

وأضاف “هذا الوضع متقلب بشكل لا يصدق. لقد تم فتح المعبر الحدودي في كثير من الأحيان وسمح بالخروج الآمن… للمواطنين الأجانب الذين سعوا إليه”.

وحثت واشنطن إسرائيل على الموافقة على هدنة إنسانية حتى يتسنى تدفق المساعدات إلى غزة.

وقال باتيل إن 81 شاحنة تحمل المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة عبرت إلى القطاع أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت إلى حوالي 650 منذ التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لإعادة فتح المعبر في 21 أكتوبر تشرين الأول.

(رويترز)