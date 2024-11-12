سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أكسيوس: بلينكن قرر عدم إجراء تغييرات على المساعدات العسكرية لإسرائيل

12 - نوفمبر - 2024

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واشنطن: قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين لم يسمهما، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرر عدم إجراء أي تغيير في الوقت الراهن على المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وذكر التقرير أن المسؤولين شددا أيضا على أن واشنطن تريد من إسرائيل اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وحول الأزمة الإنسانية في غزة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تتوصل في الوقت الراهن إلى تقييم يفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي وذلك بعد أن أجرت إسرائيل بعض التغييرات لتلبية المطالب الواردة في رسالة من واشنطن الشهر الماضي بتحسين الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين في إفادة دورية إن الولايات المتحدة ترغب في رؤية المزيد من التغييرات، مضيفا أن واشنطن ستواصل تقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الأمريكي.

وأكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ما زالت تأمل التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على رغم إعلان قطر تعليق وساطتها بين إسرائيل وحماس.

وقال باتيل للصحافيين “نواصل متابعة عدد من المبادرات لضمان الإفراج عن الرهائن. هذا العمل مستمر. لم نفقد الأمل”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في غزة خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن أمس الاثنين.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ديرمر أطلع بلينكن على التغييرات العملياتية والقرارات السياسية التي اتخذتها إسرائيل بناء على رسالة بعثتها الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في البيان إن بلينكن “شدد على أهمية ضمان أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسن فعلي في الوضع الإنساني المتدهور بغزة، وأن تشمل توصيل مساعدات إضافية للمدنيين في جميع أنحاء القطاع”.

(وكالات)

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  1. يقول Dr arabi:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 6:58 م

    لماذا تحسين الوضع الإنساني ما دمتم تريدون قتلهم بالأسلحة الأمريكية التي لا تعرف الإنسانية.،مثل المحكوم عليه بالإعدام ، يسألوه ماذا يفضل أن تكون وجبته الأخيرة.

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  2. يقول مقهور فلسطيني:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 10:26 م

    يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوصل في الوقت الراهن إلى تقييم يفيد بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الأمريكي!!!!
    هذا تأكيد بأن رأس الافعى لا يعير أي اعتبار للقانون الدولي ، لأن قانونهم هو الأهم.
    وللاسف العرب والمسلمين ما زالو يعبدون ويمجدون القانون الدولي.
    سفهاء واغبياء يحكمون ويتحكمون

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  3. يقول Abdelbaset Farag:
    نوفمبر 13, 2024 الساعة 12:06 ص

    لن يوقف الحرب الا الميدان

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  4. يقول علي الحيفاوي:
    نوفمبر 13, 2024 الساعة 9:28 ص

    الصهاينة هم من يحكم أمريكا.

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