سياسة | دولي

الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع غانتس جهود تسريع دخول المساعدات لغزة

16 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
1

واشنطن:  قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع بيني غانتس الوزير بحكومة الطوارئ الإسرائيلية وناقشا جهود تعزيز وتسريع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة.

كما بحثا الجهود الرامية لمنع اتساع نطاق الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وتابعت الوزارة في بيان أن بلينكن شدد أيضا على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال مواجهة المستويات المتزايدة من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول إبن آكسيل:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 8:36 ص

    هههها …….و يتواصل مسلسل ” المسرحيات رديئة الإخراج ” و كأن العالم لم يتغير ….؟

    رد

أخبار ذات صلة

غانتس يدعو نتنياهو لقبول اتفاق يعيد الأسرى: كن شجاعا لمرة واحدة 
15 - أغسطس - 2024
هل سيكون الصوت العربي مطية غانتس لرئاسة الحكومة؟
1 - يوليو - 2024
بن غفير يعتبر استقالة غانتس “فرصة لتحقيق النصر”- (تدوينة) 
10 - يونيو - 2024
رغم خلافاتهم واستناداً لمواقف واشنطن التاريخية الداعمة.. نتنياهو وغانتس وغالانت: نعم لاحتلال غزة
20 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية