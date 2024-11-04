سياسة | دولي

الخارجية الأمريكية: بلينكن حث إسرائيل على زيادة مساعدات غزة بدرجة كبيرة

4 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
1

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الإثنين، وحثه على اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة بشكل كبير.

وأضافت الوزارة في بيان صدر بعد المكالمة: “استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حتى الآن، وحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير واستدامتها – بما في ذلك الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية – للمدنيين في جميع أنحاء غزة”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 5, 2024 الساعة 3:31 ص

    ههه بلينكن يتنفس الكذب ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

6 شهداء من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة- (فيديو)
منذ 4 ساعات
كل أعضاء مجلس الأمن باستثناء أمريكا يؤكدون أن المجاعة في غزة “أزمة من صنع البشر”
منذ 10 ساعات
السفير الجزائري يغالب الدمع في مجلس الأمن أثناء قراءة وصية الصحافية مريم أبو دقة- (فيديو وصور)
منذ 10 ساعات
فورين أفيرز: حماس تدفع نتنياهو إلى حرب طويلة الأمد بلا أفق للنصر
منذ 13 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية