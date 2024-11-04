الخارجية الأمريكية: بلينكن حث إسرائيل على زيادة مساعدات غزة بدرجة كبيرة

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الإثنين، وحثه على اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة بشكل كبير.

وأضافت الوزارة في بيان صدر بعد المكالمة: “استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حتى الآن، وحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير واستدامتها – بما في ذلك الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية – للمدنيين في جميع أنحاء غزة”.

(رويترز)