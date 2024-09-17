بلينكن يزور مصر لترؤس الحوار الإستراتيجي وبحث مفاوضات غزة 

واشنطن: يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، زيارة إلى مصر لترؤس الحوار الإستراتيجي بين البلدين وبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى.
وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن سيغادر إلى مصر الثلاثاء، حيث سيشارك في افتتاح الحوار الإستراتيجي بين البلدين برفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي.
وأوضح ميلر أن الحوار الإستراتيجي الأمريكي المصري يهدف إلى “تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ التنمية الاقتصادية، وتقوية الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم”.
وأضاف: “بجانب رئاسته للحوار الإستراتيجي بين البلدين، سيلتقي الوزير بلينكن مسؤولين مصريين لبحث الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بشكل يضمن الإفراج عن كافة الرهائن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والمساعدة على تحقيق الأمن الإقليمي الأوسع نطاقا”.
ووفق بيان للسفارة الأمريكية في القاهرة، تتواصل زيارة بلينكن إلى مصر حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.
(الأناضول)
الحل الوحيد هو إلا تستعمل الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الفيتو وتسمح لمجلس الأمن للأمم المتحدة باتخاذ قرار ملزم ويتضمن عقوبات من اجل وقف إطلاق النار في الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وما عدا ذلك كلام لا يوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
جولات بلينكن المكوكية عبارة عن ذر الرماد في العيون … حتى تأخذ إسرائيل حريتها في الإبادة لسكان غزة.
لا أهلا ولا سهلا يا مجرم حرب.
أولا أمريكا متواطئة مع الصهاينة في الإبادة الجماعية في فلسطين… وهذا لا يجب أن ننسى
أمريكا لا تريد أن ترى تحالفاً للدول الإسلامية يتشكل بمساعدة الصين وروسيا… لأنه سيكون نهايتهم في المنطقة ومعهم المجرمين الصهاينة!
أمريكا تأتي لتوعد زعماء العرب بالكذب كعادتها.. 😁