الخارجية الأمريكية: بلينكن سيزور الأردن لبحث الحرب بين إسرائيل وحماس 

واشنطن: سيعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الأردن التي تدهورت علاقتها مع إسرائيل بشكل كبير على خلفية حرب غزة لبحث النزاع الدائر بين حماس والدولة العبرية، وفق ما أعلنت واشنطن الأربعاء.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن الوزير سيتوجّه إلى الأردن بعدما أعلن في وقت سابق عن محادثات سيجريها الجمعة في إسرائيل.

زار بلينكن الأردن خلال جولة الشهر الماضي أعقبت هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وتحدّث والرئيس جو بايدن مع الملك عبدالله الثاني.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأربعاء استدعاء سفير المملكة من إسرائيل “فورا” احتجاجا على “الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

ولدى سؤاله عن خطوة الأردن، قال ميلر “نشاطرهم المخاوف التي أعربوا عنها حيال تردي الوضع الإنساني في غزة”.

وأضاف “لكننا نعتقد في نهاية المطاف بأن زيادة النشاط الدبلوماسي مهم وإجراءات خفض القنوات الدبلوماسية ليست مثمرة بالنسبة لأهدافنا المشتركة بعيدة الأمد ولدعم حل طويل الأمد لهذه الأزمة”.

(أ ف ب)