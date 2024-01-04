الخارجية الأمريكية: بلينكن سيسافر لإسرائيل والضفة الغربية في إطار مسعى دبلوماسي بشأن غزة

واشنطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر لصحافيين إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أنتوني بلينكن سيسافر اليوم الخميس لقضاء أسبوع في بذل جهود دبلوماسية بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وسيزور إسرائيل والضفة الغربية، بالإضافة إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية ومصر خلال هذا الأسبوع.
تأتي الزيارة وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر إلى خارج غزة، ليشمل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وقوات حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وممرات الشحن في البحر الأحمر.
(رويترز)
ليت الطائرة تسقط في البحر الميت لكي يسقط المشروع الميت للبعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يقتل أطفال فلسطين هذي سنين وسنين وسنين والله ينتقم منهم شر انتقام مجموعة اللئام الصهيونية الأمريكية النازية 🇵🇸✌️
سيوعد الصهاينة بالمال والسلاح والمساعدة، ثم سيذهب إلى محمود عباس ليلقي بعض الأكاذيب المعتادة.
وهذا الأمر مستمر منذ 75 عاماً وما زال العرب يقعون في نفس الفخ.
الحكومات الأمريكية دائما تجد أمامها أغبياء يصدقون أكاذيبها فتستغل الموقف.
ليسوا أغبياء بل عملاء تشتريهم أمريكا بالمال