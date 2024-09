الخارجية الأمريكية تتنصل من تصريحات شومر عن إسرائيل- (فيديو)

“القدس العربي”: تنصلت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، من تصريحات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، التي دعا فيها لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الخميس، إن الكونغرس الأمريكي فرع مستقل من الحكومة، وإن دعوة شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل “تعليقات تخصه ولم تصدر عن إدارة الرئيس جو بايدن”.

وعندما سئل عما إذا كانت الإدارة لا تشعر بإحباط تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قال ميلر “هناك عدد من الأمور التي أردنا أن نرى إسرائيل تفعلها بشكل مختلف”.

كذلك، اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، المنتمي للحزب الجمهوري، أنه “من غير المناسب بل من الخطأ أن يلعب زعيم أمريكي (شومر) مثل هذا الدور المثير للانقسام في السياسة الإسرائيلية في حين أن أقرب حليف لنا (إسرائيل) في المنطقة يخوض معركة وجودية من أجل بقائه”.

“This is not only highly inappropriate. It’s just plain wrong for an American leader to play such a divisive role in Israeli politics…” – @SpeakerJohnson on Schumer calling for new Israeli elections. pic.twitter.com/gJnKrP2Sog

— House Republicans (@HouseGOP) March 14, 2024