سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الخارجية الأمريكية تتنصل من تصريحات شومر عن إسرائيل- (فيديو)

14 - مارس - 2024

زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر

حجم الخط
1

“القدس العربي”: تنصلت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، من تصريحات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، التي دعا فيها لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الخميس، إن الكونغرس الأمريكي فرع مستقل من الحكومة، وإن دعوة شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل “تعليقات تخصه ولم تصدر عن إدارة الرئيس جو بايدن”.

وعندما سئل عما إذا كانت الإدارة لا تشعر بإحباط تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قال ميلر “هناك عدد من الأمور التي أردنا أن نرى إسرائيل تفعلها بشكل مختلف”.

كذلك، اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، المنتمي للحزب الجمهوري، أنه “من غير المناسب بل من الخطأ أن يلعب زعيم أمريكي (شومر) مثل هذا الدور المثير للانقسام في السياسة الإسرائيلية في حين أن أقرب حليف لنا (إسرائيل) في المنطقة يخوض معركة وجودية من أجل بقائه”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 14, 2024 الساعة 7:25 م

    ههه عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي صارت تخاف من ردة فعل عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو، عجبا والله عجبا كيف يفكرون 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🔥🚀🔥

    رد

أخبار ذات صلة

الصفدي لـ”القدس العربي”: إسرائيل يجب أن تتحمل مسؤولية جرائم الحرب التي ترتكبها
منذ 32 دقيقة
استشهاد فلسطيني وزوجته وطفليهما في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في جباليا
منذ 3 ساعات
مصر: عجز مجلس الأمن “المخزي” عن وقف حرب غزة سبب مأساة لبنان الآن
منذ 22 ساعة
رئيس وزراء سلوفينيا لـ”القدس العربي”: يجب وقف العدوان على غزة والضفة الغربية- (فيديو)
25 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية