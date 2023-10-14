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الخارجية الأمريكية تسمح بمغادرة موظفي سفارتها بإسرائيل غير الأساسيين

منذ 57 دقيقة

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القدس ـ  عبد الرؤوف أرناؤوط
سمحت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، بمغادرة الموظفين غير الأساسيين العاملين بسفارتها في إسرائيل، والتي ستبقى مفتوحة.
ونقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي عن متحدث باسم السفارة الأمريكية (لم تسمه)، قوله إن “وزارة الخارجية سمحت، السبت، بمغادرة أفراد العائلات المؤهلين والموظفين الأميركيين المباشرين غير الأساسيين، من السفارة الأمريكية في إسرائيل، كإجراء احترازي لأولئك الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل”.
وأضاف المتحدث: “السفارة لا تزال مفتوحة، ونبقى منخرطين دبلوماسيا على أعلى المستويات وسيستمر ذلك”.
ولم يحدد إذا ما كان أي منهم قد غادر بالفعل.
وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)

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