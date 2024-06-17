سياسة | دولي

الخارجية الأمريكية تضع حركة “أنصار الله” العراقية على قوائم الإرهاب

18 - يونيو - 2024

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واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها صنفت حركة “أنصار الله الأوفياء” العراقية وأمينها العام حيدر مزهر ملك السعيدي على قوائم الإرهاب.

ووصفت الخارجية الأمريكية في بيان، اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، حركة “أنصار الله الأوفياء” بأنها مليشيا متحالفة مع إيران وتمثل جزءا من “المقاومة الإسلامية بالعراق”، التي تشمل كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء.

وأكدت أن واشنطن متلزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات المدعومة من إيران على شن “هجمات إرهابية”.

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  1. يقول خبير بالقانون الدولي:
    يونيو 18, 2024 الساعة 12:30 ص

    يجب وضع الجيش الامريكي على راس قائمة الارهاب بسبب الجرائم النازية التي ارتكبها في العراق و افغانستان و غزة

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  2. يقول أبو ياسين:
    يونيو 22, 2024 الساعة 10:01 ص

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14)

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