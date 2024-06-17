الخارجية الأمريكية تضع حركة “أنصار الله” العراقية على قوائم الإرهاب

واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها صنفت حركة “أنصار الله الأوفياء” العراقية وأمينها العام حيدر مزهر ملك السعيدي على قوائم الإرهاب.

ووصفت الخارجية الأمريكية في بيان، اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، حركة “أنصار الله الأوفياء” بأنها مليشيا متحالفة مع إيران وتمثل جزءا من “المقاومة الإسلامية بالعراق”، التي تشمل كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء.

وأكدت أن واشنطن متلزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات المدعومة من إيران على شن “هجمات إرهابية”.